İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı; operasyonda silah, mühimmat ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:11
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, radikalleşmiş şahısların saldırı planlamalarının deşifre edilerek önlenebilmesi amacıyla hakkında soruşturma başlatılan 1 şüpheli için operasyon düzenlendi. Operasyon, bugün İstanbul Ataşehir'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi ve şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Aramalarda ele geçirilenler arasında şunlar bulunuyor: 1 adet Baretta marka 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında şarjör, 25 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet tabanca kılıfı, 13 adet bıçak/çakı, 1 adet teleskopik jop, 1 adet komando beresi, 1 adet akımölçer, 5 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet laptop ve 33 adet toplatılma, yasaklama ve el koyma kararı verilen örgütsel kitap ele geçirildi.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAKLAŞAN NOEL VE YILBAŞI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BAŞTA GAYRİMÜSLİM ŞAHISLARA YÖNELİK OLMAK ÜZERE TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALAN EYLEM ÇAĞRILARI ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI. BU KAPSAMDA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILAN 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

