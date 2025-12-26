İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, radikalleşmiş şahısların saldırı planlamalarının deşifre edilerek önlenebilmesi amacıyla hakkında soruşturma başlatılan 1 şüpheli için operasyon düzenlendi. Operasyon, bugün İstanbul Ataşehir'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi ve şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Aramalarda ele geçirilenler arasında şunlar bulunuyor: 1 adet Baretta marka 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında şarjör, 25 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet tabanca kılıfı, 13 adet bıçak/çakı, 1 adet teleskopik jop, 1 adet komando beresi, 1 adet akımölçer, 5 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet laptop ve 33 adet toplatılma, yasaklama ve el koyma kararı verilen örgütsel kitap ele geçirildi.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

