Louvre'da Soygun Sonrası Apollo Galerisi'ne Demir Parmaklık

Güvenlik önlemleri güçlendiriliyor

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim tarihinde gerçekleşen soygunun ardından artırılan güvenlik önlemleri kapsamında, hırsızların Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi bölümüne girerken kullandığı balkona demir parmaklıklar yerleştirildi.

Louvre yönetimi, 19 Ocak tarihinde yaşanan mücevher soygununun ardından tarihi müzedeki güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Yetkililerin çalışmaları kapsamında hırsızların Apollo Galerisi'ne girerken kullandığı balkona yerleştirilen parmaklıkların bir vinç aracılığıyla taşındığı anların görüntüleri müzenin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Müze tarafından yayımlanan açıklamada, "Louvre 19 Ekim’deki soygunun ardından ders çıkarıyor ve güvenlik mimarisini güçlendirerek yeniden şekillendirmeyi sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, artırılan güvenlik önlemleri kapsamında 19 Aralık itibariyle bölgede polis ekiplerine ait gelişmiş bir mobil birimin konuşlandırıldığı ve önümüzdeki yıl müze etrafına 100 güvenlik kamerası daha yerleştirileceği aktarıldı.

Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ndeki soygunda sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ne girmişti.

Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini; bunlar arasında izinsiz giriş önleyici cihazlar ve yakınlardaki kamu yollarına araç çarpmasını önleyici bariyerlerin bulunacağını açıklamıştı.

