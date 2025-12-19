DOLAR
İzmir Bornova'da makas atan sürücüye 17 bin 573 TL ceza — O.G. yakalandı

İzmir Bornova'da makas atan sürücü O.G. sosyal medyadaki görüntüler sonrası yakalandı; 17 bin 573 TL ceza, ehliyete 2 ay el koyma ve TCK 179/2 süreci başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:08
İzmir Bornova'da makas atan sürücüye ağır ceza

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Ankara Caddesi üzerinde seyir halindeyken ardı ardına tehlikeli şerit değişiklikleri (makas atma) yapan 35 BZL 142 plakalı otomobilin sürücüsünün O.G. (40) olduğu tespit edildi.

Görüntülerle yüzleşti, ihlali itiraf etti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanan sürücü, emniyette kendisine gösterilen görüntüler karşısında yaptığı ihlali kabul etti.

7 ayrı ihlal, idari ve adli işlem

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 7 farklı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 17 bin 573 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve sağlık kontrolü için ilgili kuruluşa sevk edildi.

İdari yaptırımların yanı sıra, TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı ve sürücü polis merkezine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

