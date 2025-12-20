DOLAR
İzmir'de Asayiş Uygulaması: 112 Kişi Yakalandı

İzmir'de 13-19 Aralık'ta düzenlenen asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silah, 1 kg 832 g narkotik ve 16 bin 556 uyuşturucu hap ele geçirildi; 112 aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:53
Polis ekipleri suç ve suçluya geçit vermedi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 13-19 Aralık tarihleri arasında yürütülen asayiş uygulamalarında önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda 18 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet havalı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında saha çalışmalarında ise toplam 1 kilo 832 gram narkotik madde ile 16 bin 556 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu kapsamda, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 16 şüpheliye, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan ise 179 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

Uygulama noktalarında ve devriyeler sırasında yapılan GBT kontrollerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 112 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Emniyet güçleri, yürütülen operasyonların kent güvenliğine katkı sağlamak amacıyla kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

