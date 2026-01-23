İzmir'de mezarlıkta binlerce uyuşturucu hap bulundu

İzmir Soğukkuyu Mezarlığı'nda mezar ziyareti sırasında bulunan poşetten 79 kutu içinde toplam 4 bin 357 sentetik ecza hap çıktı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 20:09
İzmir'de mezarlıkta binlerce uyuşturucu hap bulundu

İzmir'de mezarlıkta binlerce uyuşturucu hap bulundu

Soğukkuyu Mezarlığı'nda şüpheli poşet alarmı

İzmir'de bir vatandaşın babasının mezarını ziyareti sırasında fark ettiği şüpheli poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı. Olay, Soğukkuyu Mezarlığı içinde meydana geldi.

Mezarın yanında bulunan poşet, vatandaş tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri poşeti inceledi.

Ele geçirilenler ve işlem

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde poşet içerisinde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi. Kutuların açılmasıyla toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, gerekli işlemler için Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İZMİR’DE BİR VATANDAŞIN BABASININ MEZARINI ZİYARETİ SIRASINDA BULDUĞU POŞETİN İÇERİSİNDEN BİNLERCE...

İZMİR’DE BİR VATANDAŞIN BABASININ MEZARINI ZİYARETİ SIRASINDA BULDUĞU POŞETİN İÇERİSİNDEN BİNLERCE ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de mezarlıkta binlerce uyuşturucu hap bulundu
2
İzmir Menemen’de Saplantılı Eski Sevgili Cinayeti: Gözde Akbaba Hayatını Kaybetti
3
İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı: Eski Erkek Arkadaş Gözde Akbaba’yı Vurdu
4
Gazipaşa'da Mahalle Konağında Yangın: İtfaiye Kısa Sürede Söndürdü
5
Silivri Kuzey Marmara Kınalı Gişeleri'nde Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
6
Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Adliyede
7
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları