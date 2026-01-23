İzmir'de mezarlıkta binlerce uyuşturucu hap bulundu

Soğukkuyu Mezarlığı'nda şüpheli poşet alarmı

İzmir'de bir vatandaşın babasının mezarını ziyareti sırasında fark ettiği şüpheli poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı. Olay, Soğukkuyu Mezarlığı içinde meydana geldi.

Mezarın yanında bulunan poşet, vatandaş tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri poşeti inceledi.

Ele geçirilenler ve işlem

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde poşet içerisinde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi. Kutuların açılmasıyla toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, gerekli işlemler için Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

