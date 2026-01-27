İzmit Gültepe'de Fayans Kabardı: AFAD ve Polis İncelemesiyle Ev Tedbiren Tahliye Edildi

Olay ve ilk değerlendirme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi adresindeki bir evde meydana gelen zemin çökmesi ve duvar çatlakları, fayansların kabarmasıyla ortaya çıktı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucunda yapının riskli olabileceği değerlendirildi ve can güvenliği nedeniyle ev tedbiren tahliye edildi. Olayla ilgili teknik incelemeler devam ediyor.

Ev sahibinin yakınından açıklama

Oktay Arslan olayla ilgili şunları aktardı:

"Evde çatlaklar oluşmaya başladı, ayağımızı bastığımız yer çökmeye başladı, her yer oynuyordu. Fayanslar kabardı. Önceden buralarda havuz vardı. Sular oraya doğru gidiyor. Büyük ihtimalle tünel boşaldı, zemin kayma yaptı. Bahçede yaklaşık 20 metre boyunca bir çukur oluştu. Zamanında oraya çekyat, soba, buzdolabı gibi eşyalar doldurmuştuk. Bir yağmur akşamında bahçe komple aşağıya indi, bahçe duvarı çöktü. Şükür ki yaralanan olmadı, ev tedbiren tahliye edildi"

Yetkililer, bölgede detaylı jeolojik ve yapısal inceleme yapılacağını, evle ilgili nihai kararın teknik raporun ardından verileceğini bildirdi. İncelemeler tamamlanana kadar yapıya girişe izin verilmeyeceği belirtildi.

