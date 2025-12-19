DOLAR
İzmit'te Tarlaya Düşen İHA Bomba Şüphesiyle İnceleniyor

İzmit Çubuklubala'da tarlaya düşen İHA, bomba şüphesiyle jandarma ekiplerince inceleniyor; olay, bulunmasının ardından 3 gün sonra yetkililere bildirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:46
İzmit'te Tarlaya Düşen İHA Bomba Şüphesiyle İnceleniyor

İzmit'te tarlaya düşen İHA jandarma tarafından inceleniyor

Çubuklubala Mahallesi'nde bulunan hava aracı için güvenlik önlemi alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Çubuklubala Mahallesi kırsalında tarlaya düşen insansız hava aracı (İHA), jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerince teknik incelemeye alındı. Ekipler, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı.

Bölgede yaşayanlar, İHA'nın düştüğünü fark ettiklerinde tedirginlik yaşadıklarını bildirdi. Olayın ilk bildirimi, cihazın bulunmasının üzerinden üç gün geçtikten sonra yapıldı.

İsmail Bayhan olayı anlatırken şunları söyledi: "3 gün oldu, çarşamba günü gördüm. Ben tarladan inerken ses duydum. Düşeceğini anladım. Tam şuraya çarptı ve düştü. Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Vız vız ses geliyordu. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kötü bir şey olur, bomba olur diye korkudan yanaşamadım zaten. Korktuğum için kimseye söylemedim. Kimse gelip almayınca bugün muhtara söyledim. Muhtar da gelip baktı, o da ekiplere haber verdi."

Çubuklubala Mahalle Muhtarı Muharrem Kaymaz ise olayın gelişimini şöyle aktardı: "İsmail amcamız çarşamba günü saat 11.00 sıralarında bahçesine giderken bir cismin uçtuğunu, biraz bekledikten sonra ise düştüğünü görüyor. Yanına yaklaşamıyor tabii korkudan. Belki sahibi alır diye haber de vermiyor, korktuğundan dolayı. Bugün durumu bize bildirdi, durumu anlattı. Biz de yetkililere haber verdik. Şu anda burada incelemeler yapılıyor, gereken çalışmalar yürütülüyor, detayları bilemiyoruz."

Jandarma ekipleri, düşen İHA'nın çevresinde ve parçalarının bulunduğu noktada detaylı teknik inceleme yapıyor. Yetkililer, çalışmanın ardından olayla ilgili daha geniş bilgi paylaşılacağını bildirdi.

Güvenlik ve teknik değerlendirme ön planda tutulurken, bölgede halkın tedirginliğinin kısa sürede giderilmesi için yetkililerin incelemesi sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

