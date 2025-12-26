DOLAR
İzmit’te tır iddiası: Yaya hayatını kaybetti — Sürücü reddetti

Kocaeli İzmit’te tırın çarptığı öne sürülen yaya Mehmet Demirkol (60) hayatını kaybetti; tır sürücüsü M.S. çarpma iddiasını kabul etmedi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:21
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, tırın çarptığı öne sürülen yaya yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Körfez Mahallesi mevkisinde, M.S. idaresindeki 06 CVJ 390 plakalı tırın, yaya Mehmet Demirkol (60)'a çarptığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demirkol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü ifadesi ve soruşturma

Olay yerinde bekleyen tır sürücüsü M.S., polise verdiği ilk bilgide kendisinin çarpmadığını iddia etti. Kazanın kesin oluş şekli henüz belirlenemezken, olay yeri ekipleri bölgede ve tırda incelemelerde bulundu.

M.S. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

