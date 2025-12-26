İzmit’te tır iddiası: Yaya hayatını kaybetti — Sürücü reddetti

İzmit’te tır iddiası: Yaya hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, tırın çarptığı öne sürülen yaya yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Körfez Mahallesi mevkisinde, M.S. idaresindeki 06 CVJ 390 plakalı tırın, yaya Mehmet Demirkol (60)'a çarptığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demirkol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü ifadesi ve soruşturma

Olay yerinde bekleyen tır sürücüsü M.S., polise verdiği ilk bilgide kendisinin çarpmadığını iddia etti. Kazanın kesin oluş şekli henüz belirlenemezken, olay yeri ekipleri bölgede ve tırda incelemelerde bulundu.

M.S. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

