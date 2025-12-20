DOLAR
Jandarmadan siber dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Kütahya merkezli operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı; 18 Aralık 2025'te Simav Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:38
Kütahya merkezli eş zamanlı operasyon

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Kütahya merkezli olmak üzere İzmir ve Uşak illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 18 Aralık 2025 tarihinde Simav Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yapılan adli işlemler sonucunda 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol, 1 şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.

Tutuklanan şüpheliler, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

