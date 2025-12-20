DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.782.205,05 -0,39%

Malatya’da 19 Yaşındaki Genç Gölette Boğuldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde gece giren 19 yaşındaki Erdem Gürbüz, gölette boğularak yaşamını yitirdi; ekipler yaklaşık 2 saat süren arama sonrası cansız bedenine ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:45
Malatya’da 19 Yaşındaki Genç Gölette Boğuldu

Malatya’da 19 Yaşındaki Genç Gölette Boğuldu

Olayın Detayları

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bölgedeki gölete giren Erdem Gürbüz (19) henüz belirlenemeyen bir nedenle bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşının ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu, gölette 2 metre derinlikte Erdem Gürbüz’ün cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU ERDEM GÜRBÜZ’ÜN 2 METRE DERİNLİKTE CANSIZ...

EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU ERDEM GÜRBÜZ’ÜN 2 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU ERDEM GÜRBÜZ’ÜN 2 METRE DERİNLİKTE CANSIZ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol'da İş Yeri Alevlere Teslim Oldu
2
İzmir'de Asayiş Uygulaması: 112 Kişi Yakalandı
3
Kocaeli'de Camiye Giren Pitbull Cemaati Tedirgin Etti
4
Tavşanlı'da Zabıta'dan Kaldırım Denetimi: Duba ve Reklam Panoları Toplanıyor
5
Esenyurt'ta Dehşet: Alkollü Kadın Yaşlı Adama Defalarca Tekme Attı
6
Hatay'da TOKİ Vaadiyle Dolandırıcılık: E.Ö. Tutuklandı
7
Bursa'da Kırmızı Işık İhlali: 2 Kadın Yaralandı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül