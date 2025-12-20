Malatya’da 19 Yaşındaki Genç Gölette Boğuldu

Olayın Detayları

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bölgedeki gölete giren Erdem Gürbüz (19) henüz belirlenemeyen bir nedenle bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşının ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu, gölette 2 metre derinlikte Erdem Gürbüz’ün cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

