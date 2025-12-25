DOLAR
Kadıköy'de Kaldırımdan Yola Devrilen Ağaç Panik Yarattı

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Omca Sokak'ta saat 09.45'te kaldırımdan yola devrilen ağaç, itfaiye ve polis müdahalesiyle kaldırıldı; can kaybı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:49
Omca Sokak'ta sabah müdahalesi

Saat 09.45 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Omca Sokak üzerinde bulunan bir ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımdan yola devrildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.

Olayın bildirimi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri alıp sokağı bir süre trafiğe kapattı.

Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Ağacın devrilme nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

