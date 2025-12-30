Didim'de uyuşturucu suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapisle aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyon

Aydın’ın Didim ilçesinde, uyuşturucu suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (34) isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucunda gerçekleştirildi. Şüpheli hakkında Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan verilen ceza kesinleşmiş durumda.

Didim sınırları içinde gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANIYORDU, DİDİM’DE YAKALANDI