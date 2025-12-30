DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Didim'de uyuşturucu suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapisle aranan şahıs yakalandı

Didim’de, uyuşturucu suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (34) jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:02
Didim'de uyuşturucu suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapisle aranan şahıs yakalandı

Didim'de uyuşturucu suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapisle aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyon

Aydın’ın Didim ilçesinde, uyuşturucu suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (34) isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucunda gerçekleştirildi. Şüpheli hakkında Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan verilen ceza kesinleşmiş durumda.

Didim sınırları içinde gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANIYORDU, DİDİM’DE YAKALANDI

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANIYORDU, DİDİM’DE YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Yılbaşı: 6 bin 904 Personel ile Güvenlik Önlemleri
2
Afyonkarahisar'da DEAŞ Bağlantılı 9 Kişi Sınır Dışı — Operasyonda 53 Gözaltı
3
Afyonkarahisar'da Operasyon: 9'u DEAŞ Bağlantılı, Toplam 62 Kişi Sınır Dışı Edildi
4
Küçükçekmece'de İki Tanker Teması: Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Sevk Etti
5
Isparta'da Kar Maskeli Saldırı: Beyzbol Sopasıyla Bir Kişi Ağır Yaralandı
6
Ordu'da fırtına: Saate 70-80 km rüzgar, evler ve 8 metrelik kayık zarar gördü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları