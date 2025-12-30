Manisa’da Terörle Mücadelede 65 Tutuklama — Vali Özkan 2026 Hedeflerini Açıkladı

Manisa’da 2025 değerlendirmesi: Güvenlikten ekonomiye kapsamlı rapor

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında 2025 yılını değerlendirdi ve 2026 yılına ilişkin hedefleri açıkladı. Konuşmasında şehitlere rahmet dileyen Vali Özkan, yılbaşı tedbirleri ve kamu düzeninin korunmasına vurgu yaptı.

Güvenlik ve terörle mücadele

Vali Özkan, 2025’te cezası kesinleşmiş 4.276 kişinin yakalanıp adli birimlere teslim edildiğini hatırlattı. Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin olarak Manisa’da toplam 111 operasyonda adli süreç tamamlanan ve tutuklanan kişi sayısının 65 olduğunu bildirdi.

Diğer güvenlik verileri arasında organize suçlardan tutuklananların sayısının 67, narkotik suçlardan tutuklananların sayısının 657 ve göçmen kaçakçılığı kapsamında adli süreç sonunda tutuklananların sayısının 15 olduğu paylaşıldı.

Sanayi, AR-GE ve ihracat

Vali Özkan, Manisa’nın dönem ihracatının 7,7 milyar dolar olduğunu belirtti; bunun Türkiye sıralamasında yaklaşık 10. sıraya karşılık geldiğini ifade etti. Şehirdeki AR-GE kapasitesine dikkat çekilerek, özel sektör ağırlıklı 36 AR-GE merkeziyle Türkiye’de 7. sırada olunduğu vurgulandı.

Tarım ürünlerine ilişkin coğrafi işaret sayısının 32, marka sayısının 1.081, tasarım sayısının 123, patent sayısının 53 ve faydalı model sayısının 52 olduğu aktarıldı. Sanayi altyapısında 9 OSB ve yaklaşık 94.000 istihdam bulunduğu belirtildi.

İlk 500 listesinde Manisa’dan 44 firmanın yer aldığı, bölgesel OSB yaygınlaştırma ve çok merkezli kümeleşme stratejilerinin uygulandığı ifade edildi.

Büyük yatırımlar ve BYD projesi

Vali Özkan, 2013’ten bu yana yatırım teşvik belgesi alan firma sayısının 1.526 olduğunu söyledi. BYD yatırımı ile ilgili olarak 1 milyar dolarlık yatırım, yıllık üretim kapasitesi 150 bin ve istihdam öngörüsünün 5 bin olarak planlandığını, sürecin ilgili bakanlıklar tarafından takip edildiğini aktardı.

Sanayinin hedeflerinin çevre dostu, yeşil ve dijital dönüşümü esas almak olduğu, otomotiv merkezi ve nitelikli iş gücü hedefleriyle şehrin cazibe merkezi haline gelmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Tarım ve kırsal kalkınma

Manisa’nın tarımsal ihracatının 853 milyon dolar olduğunu belirten Vali Özkan, son 15-20 yılda dolar bazında yaklaşık %600 artış (6 kat) yaşandığını ifade etti. Zirai don nedeniyle 13,9 milyarlık bir ödeme yapıldığı (detay: 13 milyar 900 milyon TL) ve kırsal kalkınma kapsamında 29 proje ile 150 milyon TL destek sağlandığı bildirildi.

Ayrıca dört ilçeye yönelik olarak sağlanan 1,2 milyar TL tutarında yüzde 100 hibe projeleri ve sahipsiz hayvanlara ilişkin eylem planı da açıklanan başlıklar arasındaydı.

Eğitim yatırımları

İlde toplam 1.171 okul ve 11 binin üzerinde sınıf bulunduğu, öğretmen sayısının yaklaşık 20.000 ve öğrenci sayısının 265.000 olduğu kaydedildi. Dönem içinde 15 okul, 252 sınıf ve bir pansiyonun tamamlandığı; önümüzdeki dönemde 27 okulun daha bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Sağlıkta ilerleme

2005’te yoğun bakım yatak sayısının 65 iken bugün 910 yatağa ulaşıldığı ifade edildi. 5 yaş altı ölüm hızı 1000’de 9 un altına inerken, 2009’daki seviye 1000’de 19 olarak hatırlatıldı. Kanser tarama sayısı 2005’te 450 iken bugün 11.000 kişiye ulaştı. Ambulans sayısı 32 den 128 e, 112 acil sağlık istasyonu sayısı ise 16 dan 62 ye yükseldi.

Altyapı, ulaşım ve turizm

Gediz Köprülü Kavşağı’nın yapımının %80 oranında tamamlandığı ve 2026 içinde faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi. İzmir-Ankara Hızlı Tren projesinin de devam ettiği ve ilgili bakanlığın yakından takip ettiği kaydedildi.

Kültür turizmi kapsamında Sardes antik kenti ve Bintepeler Tümülüsleri nin UNESCO kalıcı miras listesine girmesinin önemli gelişmeler olduğu, Sardes’te başlatılan ışıklandırma ile gece müzeciliğinin başladığı ifade edildi. Turizm Master Planı ile ziyaretçi sayısının artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Vali Özkan 2025 değerlendirmesini güvenlik, ekonomi, tarım, eğitim ve sağlık alanlarını kapsayan kapsamlı bir perspektifle sunarken, 2026 hedeflerinin sürdürülebilir kalkınma, çevre dostu sanayileşme ve kamu düzeninin güçlendirilmesi ekseninde şekillendiğini vurguladı.

