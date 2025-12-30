DOLAR
Eskişehir'de 2025 Motosiklet Kazaları %17,98 Artış: 1.594 Kaza, 1.847 Yaralı

Eskişehir'de 1 Ocak-29 Aralık 2025 döneminde motosiklet kazaları %17,98 artarak 1.594'e yükseldi; kazalarda 1.847 kişi yaralandı, can kaybı olmadı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:21
Eskişehir'de 2025 Motosiklet Kazaları %17,98 Artış: 1.594 Kaza, 1.847 Yaralı

Eskişehir'de 2025 motosiklet kazalarında yüzde 17,98 artış

Eskişehir'de 1 Ocak ile 29 Aralık 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nün sorumluluk bölgesinde meydana gelen motosiklet kazalarında önemli bir yükseliş kaydedildi. 2025'te motosikletlerin karıştığı yaralanmalı kaza sayısı bin 594 olurken, bu kazalarda toplam bin 847 kişi yaralandı.

Kazalar ve yıllık karşılaştırma

2024 yılında motosikletin karıştığı yaralanmalı kaza sayısı bin 351 olurken, yaralı sayısı bin 588 olarak kaydedilmişti. Buna göre 2025 yılında yaralanmalı kaza sayısında %17,98, yaralı sayısında ise %16,31 artış görüldü. Öte yandan, 2024'te motosiklet kazalarında 4 can kaybı yaşanmışken, 2025 yılında motosikletin karıştığı kazalarda hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

Sürücü eğitimi ve uyarılar

Gürkan Güler, motorlu taşıtlar usta öğreticisi ve güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitici eğitmeni, motosiklet kazalarındaki artışın nedenleri ve çözüm önerileri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Motosiklet sayımızın artışından dolayı, tabii eksik bir temelden dolayı kaza sayında birdenbire artış oldu. Motosikletlerin artı yönü olan trafik kargaşası içerisinde çok avantajlı bir taşıt olmasından dolayı birçok kişi yönlendi. Biz de ehliyet konusunda da tabii motosiklete yönlendiriyoruz, vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Ancak bu eğitimlerin yeterli olmadığını düşünüyorum ben. Yani temelden sürücü kurslarında verilen motosiklet ehliyetinin; A1, A2 olsun, A olsun, bu ehliyetlerin yetersiz olduğuna kesinlikle eminim, biliyorum. Kendim de çünkü diğer taşıtları da kullanmama rağmen, motosikletin diğer taşıtlardan çok farklı tekniklerde, çok farklı mentalde, çok farklı dinamikleri olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu yetersizlik sürücü kurslarımızda var. Şimdi ölüm oranı yüksek olan kazalar genelde şehirlerarası bölünmüş yollarda olan kazalar oluyor. Ama istatistik olarak da şehir içindeki trafik kazalarında motosiklet sayısı gitgide daha da çoğaldı. Maddi hasarlı kazalar var. Ölüm oranı düşük olan ama maddi hasarlı kaza oran sayısı da şehir içlerinde çok fazla. Bunları ben 2021 yılından beri rakamsal olarak takip ediyorum, gitgide de yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Riskli davranışlara dikkat

Güler, sürücü adaylarının daha sıkı bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şoförler, ticari araç kullanan araçlarımıza verdiğimiz bir unvan olup SRC ve psikoteknik belgesi alması şartı vardır ticari araç kullananlarda. Motosikletlerin de aslında bu tür bir uygulamaya gidilmesi; motosiklet kullanıcılarının da psikoteknik, SRC gibi bazı belgelerden geçtikten sonra, hatta ehliyetten sonra da belli bir eğitim almaları bence şart. Çünkü şehir içerisinde, şimdi motosiklet camiasından olan bir kişi olarak ben motosikletçileri yermek istemiyorum ama ciddi hatalar var. Dediğiniz gibi internete içerik çeken, bu kamera çekimlerini, takipçi sayısını artırmak için çok ilginç pozisyonlar yapan kullanıcılar var, diğer taşıtları, tahrik ediyorlar. Diğer taşıtlar bizi göremiyorlar. Hacim olarak görünür bir durumumuz yok. Karasinek gibi motosiklet sürücüleri; araçların bir sağında, bir solunda, bir önünde, bir arkasında. Yani bir taşıt, bir otomobil kullanıcısı motosikletçiyi solunda görüyor, orada konumlandığını düşünüyor. Oraya göre güvenliğini alıyor; bir bakıyor, motosikletçi sağına geçmiş. Şimdi bu durum gençlerimizde da genelde var. Tabii bu motosiklet kullanımına ofansif sürüş diyoruz. Riskleri artık bir tarafa bırakan ve o kargaşanın içerisinde artık ölümüne araç kullanan bu gençlerimizi ben buradan uyarıyorum, lütfen güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimleri alın. Siz de bir taşıtsınız ama bu taşıtın size kaybettirecekleri çok şey olabilir, ailelerimizi üzmeyelim. Biraz daha defansif kullanalım. Defansif ne demek? Riskleri görerek kullanalım. Duruş mesafeleri, ivmelenmelerimiz, ani gaz açmalar, ani frenlemeler, çünkü bunun toleresi yok. Diğer taşıtlar tolere ediyor bu riskleri ama bu etmiyor maalesef" dedi.

Uzmanlar, artan motosiklet sayısı karşısında eğitim kalitesinin yükseltilmesi, psikoteknik ve ek eğitim uygulamalarının gündeme alınması gerektiğini vurguluyor.

