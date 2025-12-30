Kastamonu'da AFAD ve UMKE, yolu kapanan kemoterapi hastasını hastaneye ulaştırdı

Müdahale ve kurtarma süreci

Kastamonunun Azdavay ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yüzlerce köy yolunu ulaşıma kapattı. Bu kapsamda Çocukören köyünde yaşayan ve kemoterapi alması gereken bir hasta, köyde mahsur kaldı.

Hasta yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunması üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapalı yollara rağmen bölgeye ulaşmak için AFAD’a ait paletli araç kullandı.

Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla evinden alınan hasta, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye ulaştırıldı. Olay, ekiplerin zorlu kış koşullarında yürüttüğü koordineli müdahalenin sonucunda çözüldü.

Genel durum

Yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ve sağlık ekiplerinin seferberliği, bölgedeki benzer vakalarda da müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİNDE KEMOTERAPİ ALMASI GEREKEN VE KAR SEBEBİYLE KÖYDE MAHSUR KALAN HASTA, AFAD VE UMKE EKİPLERİNİN SAATLER SÜREN ÇALIŞMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILABİLDİ.