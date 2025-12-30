DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Kastamonu'da AFAD ve UMKE, yolu kapanan kemoterapi hastasını hastaneye ulaştırdı

Azdavay'da yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Çocukören köyündeki kemoterapi hastası, AFAD ve UMKE ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:11
Kastamonu'da AFAD ve UMKE, yolu kapanan kemoterapi hastasını hastaneye ulaştırdı

Kastamonu'da AFAD ve UMKE, yolu kapanan kemoterapi hastasını hastaneye ulaştırdı

Müdahale ve kurtarma süreci

Kastamonunun Azdavay ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yüzlerce köy yolunu ulaşıma kapattı. Bu kapsamda Çocukören köyünde yaşayan ve kemoterapi alması gereken bir hasta, köyde mahsur kaldı.

Hasta yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunması üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapalı yollara rağmen bölgeye ulaşmak için AFAD’a ait paletli araç kullandı.

Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla evinden alınan hasta, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye ulaştırıldı. Olay, ekiplerin zorlu kış koşullarında yürüttüğü koordineli müdahalenin sonucunda çözüldü.

Genel durum

Yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ve sağlık ekiplerinin seferberliği, bölgedeki benzer vakalarda da müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİNDE KEMOTERAPİ ALMASI GEREKEN VE KAR SEBEBİYLE KÖYDE MAHSUR KALAN...

KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİNDE KEMOTERAPİ ALMASI GEREKEN VE KAR SEBEBİYLE KÖYDE MAHSUR KALAN HASTA, AFAD VE UMKE EKİPLERİNİN SAATLER SÜREN ÇALIŞMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILABİLDİ.

KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİNDE KEMOTERAPİ ALMASI GEREKEN VE KAR SEBEBİYLE KÖYDE MAHSUR KALAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Yılbaşı: 6 bin 904 Personel ile Güvenlik Önlemleri
2
Afyonkarahisar'da DEAŞ Bağlantılı 9 Kişi Sınır Dışı — Operasyonda 53 Gözaltı
3
Afyonkarahisar'da Operasyon: 9'u DEAŞ Bağlantılı, Toplam 62 Kişi Sınır Dışı Edildi
4
Küçükçekmece'de İki Tanker Teması: Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Sevk Etti
5
Isparta'da Kar Maskeli Saldırı: Beyzbol Sopasıyla Bir Kişi Ağır Yaralandı
6
Ordu'da fırtına: Saate 70-80 km rüzgar, evler ve 8 metrelik kayık zarar gördü
7
Zeytinyağı Tenekelerine Gizlenmiş 3 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları