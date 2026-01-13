Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Çöktü: 25 Kişi Tahliye Edildi

Kahramanmaraş'ta yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü; can kaybı yok, risk nedeniyle yaklaşık 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 06:50
Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Çöktü: 25 Kişi Tahliye Edildi

Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü: 25 kişi tahliye edildi

Bayazıtlı Mahallesi, Dulkadiroğlu — Gece yarısı

Kahramanmaraş’ta etkili olan yağışların ardından bir müstakil ev ile bitişiğindeki bina arasındaki istinat duvarı çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak risk nedeniyle her iki yapıda yaşayanlar tahliye edildi.

Olay, gece yarısı Merkez Dulkadiroğlu ilçesi bağlı Bayazıtlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede gün boyu etkili olan yağmurun ardından, müstakil ev ile yanındaki bina arasında bulunan istinat duvarı tamamen yıkıldı ve durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonrası müstakil ev ile binada yaşayan yaklaşık 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yetkililerin çöken istinat duvarı ile ilgili teknik inceleme başlatacağı öğrenildi.

Bina sakinlerinden İbrahim Fındık, "Saat 3 sıralarında bizim de haberimiz olmadı önceki bina sakini sese uyanmış ve ihbar etmiş. Bizi de polisler geldi kaldırdı şuanda binayı boşattık. Her hangi bir yaralanma söz konusu yok" dedi.

