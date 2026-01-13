Mudanya'da Lodos ve Yangın Paniği: Haskö'de Yangın, Mürselköy'de Fırtına Hasarı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Haskö'de sobadan çıktığı değerlendirilen yangın, Mürselköy'de ise şiddetli lodos hasara yol açtı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:12
Mudanya'da lodos ve yangın paniği

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki ayrı köyde aynı gün içinde lodos ve yangın kaynaklı panik yaşandı. Olaylar, yerel ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Haskö'de soba kaynaklı yangın

Haskö köyünde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, iki katlı bir çiftlik evinin üst katında başladı. Alevler kısa sürede çatı katına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 6 araçla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Mürselköy'de lodosun yol açtığı zarar

Mürselköy'de etkili olan şiddetli lodos, köy mezarlığındaki selvi ağaçlarını devirdi ve bazı ahırların çatılarını uçurdu. Devrilen ağaçlar, Mahalle Muhtarı Mehmet İlhan'ın girişimleriyle kısa sürede bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay sırasında ahırlar ve mezarlık çevresinde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti.

