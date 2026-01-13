İskenderun’da Seyir Halindeki Araç Motorunda Yangın — İtfaiye Müdahalesi

İskenderun Dumlupınar Mahallesi'nde seyir halindeki 65 EA 917 plakalı aracın motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:27
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kısa sürede müdahale etti

Hatay’da seyir halindeyken motor kısmı alev alan araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Olay; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Otogar mevkiinde meydana geldi.

Seyir halinde olan 65 EA 917 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında başlayan yangın üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler, aracı tamamen sarmadan kontrol altına alındı.

Yangında araçta hasar oluştu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

