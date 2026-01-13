İskenderun’da Seyir Halindeki Araç Motorunda Yangın — İtfaiye Müdahalesi

İskenderun’da Seyir Halindeki Araç Motorunda Yangın
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kısa sürede müdahale etti
Hatay’da seyir halindeyken motor kısmı alev alan araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Olay; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Otogar mevkiinde meydana geldi.
Seyir halinde olan 65 EA 917 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında başlayan yangın üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle alevler, aracı tamamen sarmadan kontrol altına alındı.
Yangında araçta hasar oluştu.
HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMI ALEV ALAN ARAÇTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ.