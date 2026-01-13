Antakya'da Kablo Hırsızları Kamerada: 30 Metre Yer Altı Kablosu Makasla Çalındı

Olayın Özeti

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde, sabaha karşı iki kişi ellerindeki demir kesme makası ile yer altındaki elektrik kablolarını kesip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Detaylar

Mahallede vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla döşenen yer altı kablolarının üzeri, akşam saatlerinde kapatılmıştı. Ancak sabaha karşı gelen 2 hırsız, kapakları açarak yaklaşık 30 metre kabloyu makasla kesip çaldı. Hırsızların, elektrik çarpılma riskine aldırış etmeden hareket etmesi kameraya yansıdı.

Kabloların çalınması sonucu mahalle yaklaşık 3 gün boyunca elektriksiz kaldı. Durum yetkililere bildirildikten sonra bölgeye gelen ekipler, yaptıkları müdahalelerle sorunu giderdi.

Muhtarın Tepkisi

Muhtar Oktay Sağlam, yaşananları anlatarak, 'Sabaha karşı hırsızlar gelip kabloları çalmışlar, hırsızlar yüzünden mahallemiz 3 gün boyunca elektriksiz kaldı' ifadelerini kullandı. Sağlam ayrıca hırsızların bir an önce yakalanıp cezalarını çekmesini istediğini belirtti.

Olayın görüntüleri, mahalle sakinlerinin tedirginliğini artırırken yetkililerden kalıcı önlem talebi yükseliyor.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE HIRSIZLAR ELLERİNDEKİ MAKASLA YER ALTINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDIKLARI ANLAR KAMERAYA YANSIDI. HIRSIZLARIN KABLOLARI ÇALMASI NEDENİYLE 3 GÜN ELEKTRİKSİZ KALAN BAĞRIYANIK MAHALLESİ MUHTARI OKTAY SAĞLAM, HIRSIZLARIN BİR AN ÖNCE BULUNUP CEZALARININ ÇEKMESİNİ İSTİYOR.