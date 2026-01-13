Antakya'da Kablo Hırsızları Kamerada: 30 Metre Yer Altı Kablosu Makasla Çalındı

Antakya Bağrıyanık Mahallesi'nde iki hırsız, demir kesme makasıyla yer altındaki 30 metre elektrik kablosunu çaldı; mahalle 3 gün elektriksiz kaldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:21
Antakya'da Kablo Hırsızları Kamerada: 30 Metre Yer Altı Kablosu Makasla Çalındı

Antakya'da Kablo Hırsızları Kamerada: 30 Metre Yer Altı Kablosu Makasla Çalındı

Olayın Özeti

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde, sabaha karşı iki kişi ellerindeki demir kesme makası ile yer altındaki elektrik kablolarını kesip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Detaylar

Mahallede vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla döşenen yer altı kablolarının üzeri, akşam saatlerinde kapatılmıştı. Ancak sabaha karşı gelen 2 hırsız, kapakları açarak yaklaşık 30 metre kabloyu makasla kesip çaldı. Hırsızların, elektrik çarpılma riskine aldırış etmeden hareket etmesi kameraya yansıdı.

Kabloların çalınması sonucu mahalle yaklaşık 3 gün boyunca elektriksiz kaldı. Durum yetkililere bildirildikten sonra bölgeye gelen ekipler, yaptıkları müdahalelerle sorunu giderdi.

Muhtarın Tepkisi

Muhtar Oktay Sağlam, yaşananları anlatarak, 'Sabaha karşı hırsızlar gelip kabloları çalmışlar, hırsızlar yüzünden mahallemiz 3 gün boyunca elektriksiz kaldı' ifadelerini kullandı. Sağlam ayrıca hırsızların bir an önce yakalanıp cezalarını çekmesini istediğini belirtti.

Olayın görüntüleri, mahalle sakinlerinin tedirginliğini artırırken yetkililerden kalıcı önlem talebi yükseliyor.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE HIRSIZLAR ELLERİNDEKİ MAKASLA YER ALTINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARINI...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE HIRSIZLAR ELLERİNDEKİ MAKASLA YER ALTINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDIKLARI ANLAR KAMERAYA YANSIDI. HIRSIZLARIN KABLOLARI ÇALMASI NEDENİYLE 3 GÜN ELEKTRİKSİZ KALAN BAĞRIYANIK MAHALLESİ MUHTARI OKTAY SAĞLAM, HIRSIZLARIN BİR AN ÖNCE BULUNUP CEZALARININ ÇEKMESİNİ İSTİYOR.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE HIRSIZLAR ELLERİNDEKİ MAKASLA YER ALTINDAKİ ELEKTRİK KABLOLARINI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Kablo Hırsızları Kamerada: 30 Metre Yer Altı Kablosu Makasla Çalındı
2
Mudanya'da Lodos ve Yangın Paniği: Haskö'de Yangın, Mürselköy'de Fırtına Hasarı
3
Arnavutköy'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz
4
Tufanbeyli'de 40 Santimetreye Yaklaşan Kar: Okullar Tatil
5
Hatay'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
6
Mudanya Altınkum'da 3 Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Denize Uçtu
7
İskenderun’da Seyir Halindeki Araç Motorunda Yangın — İtfaiye Müdahalesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları