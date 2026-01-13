Adıyaman'da Ahır Çöktü: 3 Büyükbaş Telef Oldu, 17 Kurtarıldı
Gökçay köyünde yoğun kar nedeniyle çöken ahırın enkazından kurtarma
Adıyaman'ın merkeze bağlı Gökçay köyü'nde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yüküne dayanamayan bir ahır çöktü.
Olay yerine jandarma ve AFAD kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve köylülerin çalışmasıyla kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Çöken ahırın enkazının altında kalan 20 büyükbaş hayvan'ın 17'si sağ olarak çıkarılırken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
ADIYAMAN’DA YOĞUN KAR YAĞIŞINA DAYANAMAYAN AHIR ÇÖKTÜ. AHIRDAKİ 20 BÜYÜKBAŞ HAYVANDAN 3 TANESİNE TELEF OLDU.