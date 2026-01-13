Adıyaman'da Ahır Çöktü: 3 Büyükbaş Telef Oldu, 17 Kurtarıldı

Adıyaman Gökçay'da yoğun kar nedeniyle ahır çöktü; enkaz altından 20 büyükbaş çıkarıldı, 3'ü telef oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:28
Adıyaman'ın merkeze bağlı Gökçay köyü'nde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yüküne dayanamayan bir ahır çöktü.

Olay yerine jandarma ve AFAD kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve köylülerin çalışmasıyla kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çöken ahırın enkazının altında kalan 20 büyükbaş hayvan'ın 17'si sağ olarak çıkarılırken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

