Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

KOM ve Narkotik ekiplerinin merkez ile Elbistan'daki eş zamanlı operasyonu

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 4’ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kendi alanlarında yürüttükleri çalışmalarda merkez ve Elbistan ilçesinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilenler arasında 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 7 bin 320 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, bin 600 dal boş makaron ve 90 adet elektronik sigara likidi bulunurken, bu kapsamda 3 şüpheli yakalandı.

Narkotik ekiplerinin çalışmasında ise 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14,14 gram esrar ve 184 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucudan yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Kurum yetkilileri, kaçakçılıktan yakalanan 3 şüpheli ile uyuşturucudan hakkında adli işlemleri süren 1 şüpheliye ilişkin işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

