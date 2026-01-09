Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 8 kişi yakalandı; uyuşturucudan 4 şüpheli tutuklandı, kaçakçılıkla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:59
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:59
Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

KOM ve Narkotik ekiplerinin merkez ile Elbistan'daki eş zamanlı operasyonu

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 4’ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kendi alanlarında yürüttükleri çalışmalarda merkez ve Elbistan ilçesinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilenler arasında 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 7 bin 320 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, bin 600 dal boş makaron ve 90 adet elektronik sigara likidi bulunurken, bu kapsamda 3 şüpheli yakalandı.

Narkotik ekiplerinin çalışmasında ise 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14,14 gram esrar ve 184 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucudan yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Kurum yetkilileri, kaçakçılıktan yakalanan 3 şüpheli ile uyuşturucudan hakkında adli işlemleri süren 1 şüpheliye ilişkin işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA POLİS EKİPLERİNCE FARKLI TARİHLERDE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK...

KAHRAMANMARAŞ'TA POLİS EKİPLERİNCE FARKLI TARİHLERDE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK OPERASYONLARINDA GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜNLER İLE UYUŞTURUCU VE SENTETİK HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANIRKEN, 4 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

KAHRAMANMARAŞ'TA POLİS EKİPLERİNCE FARKLI TARİHLERDE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
İmamoğlu'nun Tutukluluk Haline Devam Kararı: 106 Sanık İçin Süreç Sürüyor
3
Tekirdağ'da Ev Yangını: 70 Yaşındaki Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Cinayet Şüphesi
4
İzmir Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 108 bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
5
Muş’ta Yoğun Kar Nedeniyle Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı
6
Tarsus'ta Ters Yöne Giden Motosikletçilere 30.734 TL Ceza
7
Bayrampaşa’da Yürek Isıtan An: Çocuk Ambulansa Yol Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları