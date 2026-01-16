Kahta'da 10 Metrelik Su Kuyusuna Düşen Genç Operasyonla Kurtarıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Bağbaşı köyünde 24 yaşındaki Yunus Dolaş, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Olay, bir süre sonra vatandaşların fark etmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle yetkililere ulaştı.

Kurtarma Çalışması

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri, öncelikle güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kuyunun içine girilerek yaralı halde bulunan Yunus Dolaş’a ilk müdahale gerçekleştirildi.

Halat yardımıyla kuyudan çıkarılan Yunus Dolaş, tedavi için Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

