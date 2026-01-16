Kahta'da 10 Metrelik Su Kuyusuna Düşen Genç Operasyonla Kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Bağbaşı köyünde 24 yaşındaki Yunus Dolaş, yaklaşık 10 metre derinlikteki su kuyusuna düştü; ekiplerin operasyonuyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:02
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:05
Kahta'da 10 Metrelik Su Kuyusuna Düşen Genç Operasyonla Kurtarıldı

Kahta'da 10 Metrelik Su Kuyusuna Düşen Genç Operasyonla Kurtarıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Bağbaşı köyünde 24 yaşındaki Yunus Dolaş, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Olay, bir süre sonra vatandaşların fark etmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle yetkililere ulaştı.

Kurtarma Çalışması

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri, öncelikle güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kuyunun içine girilerek yaralı halde bulunan Yunus Dolaş’a ilk müdahale gerçekleştirildi.

Halat yardımıyla kuyudan çıkarılan Yunus Dolaş, tedavi için Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE METRELERCE DERİNLİKTEKİ KUYUYA DÜŞEN GENÇ, YAPILAN OPERASYONLA...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE METRELERCE DERİNLİKTEKİ KUYUYA DÜŞEN GENÇ, YAPILAN OPERASYONLA KURTARILDI.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE METRELERCE DERİNLİKTEKİ KUYUYA DÜŞEN GENÇ, YAPILAN OPERASYONLA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
7
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları