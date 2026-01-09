Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 6 Kişi Hakkında İşlem

Karabük'te 3 operasyonda 6 kişi hakkında işlem yapıldı; 1 tutuklama, çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:11
Operasyon Detayları

Karabük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şahıs hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce "Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine" yönelik üç ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı; toplamda 6 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ele geçirilenler arasında 1.34 gram bonzai, 0.50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 30 adet plastik ilaç kutusu içinde toplam bin 638 adet sentetik ecza yer aldı.

Ayrıca, uyuşturucu suçlarından aranması bulunan firari 1 şahıs yakalandı.

