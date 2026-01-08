Karaman'da 4 Kişiyi Vuran Zanlı Tutuklandı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Karaman'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada M.K., baba ve 3 oğluna ateş açtı; yaralılardan Yunus Emre Şahin yaşamını yitirdi, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:02
Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, zanlı tutuklandı

Olay

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen M.K., sokakta karşılaştığı baba M.Ş. (69) ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Şahin (31) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı M.K., arabasının bagajından çıkardığı tabancayla baba ve 3 oğluna sokak ortasında ateş etti. Yaralananlar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yunus Emre Şahin (31) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakalanma ve tutuklama

Olaydan sonra yaya olarak kaçan zanlı M.K. ile oğlu C.K (20), polis ekiplerinin çalışması sonucu Larende Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı baba ve oğlu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye arka kapıdan çıkarılan zanlı M.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu C.K (20) ise mahkemece serbest bırakıldı.

Cenaze ve tedavi

Babasının ve kardeşlerinin de bulunduğu silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Şahin için Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namaza Şahin'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninin ardından Şahin, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Silahlı saldırıda yaralanan M.Ş. ile K.Ş. ve H.A.Ş.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

