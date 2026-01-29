Kartepe'de ATV Turunda Kavga: Baba Çocuklarının Önünde Darp Edildi

Kocaeli’nin turizm bölgesi Kartepede, ATV turu düzenleyen kişiler ile tur için gelen vatandaşlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, mühürlenen Kartepe Green Park Otelin sahasında yaşandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, ATV işletmecileri ile katılımcılar arasında başlayan sözlü tartışma büyüdü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine, grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen bir kişi arkadaşlarını çağırdı; diğer çalışanların da gelmesiyle arbede meydana geldi.

ATV turu düzenleyen şahıslar, aralarında 15 yaşındaki bir arkadaşlarının da olduğunu belirterek vatandaşlara saldırdıklarını iddia etti. Bu sırada bir baba çocuklarının önünde darp edilirken, çocuklar gözyaşlarına boğuldu.

Yaşananların tamamı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma ve resmi açıklama bekleniyor.

