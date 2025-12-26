Kastamonu'da İş Yeri Kurşunlama Olayında 1 Kişi Tutuklandı

Olay

24 Aralık tarihinde saat 02.00 sıralarında, Hepkebirler Mahallesi'nde bir iş yerinin kurşunlanması üzerine inceleme başlatıldı.

Soruşturma ve Adli Süreç

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili üç şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabancayla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

