Kastamonu'da İş Yeri Kurşunlama Olayında 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da 24 Aralık'ta iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 3 şüpheliden biri, F.K., tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:03
Olay

24 Aralık tarihinde saat 02.00 sıralarında, Hepkebirler Mahallesi'nde bir iş yerinin kurşunlanması üzerine inceleme başlatıldı.

Soruşturma ve Adli Süreç

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili üç şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabancayla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

