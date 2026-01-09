Kastamonu Seydiler'de Düğün Kavgası: İki Kardeşe 15'er, Dayıya 25 Yıl Hapis

Dava, 6 Temmuz 2023'teki kavgada bir kişinin ölümüyle sonuçlandı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 6 Temmuz 2023 tarihinde düğün sonrası meydana gelen kavgada, Ersoy Demirci aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar A., Aydoğan A., Hakan A. ve Burak Y. tutuklandı; soruşturma ve yargılama sürecinde bazı sanıklar tahliye edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk olarak Yaşar A. ve kardeşi Aydoğan A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Hakimlik, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini ve sanıkların sabıkalarının bulunmamasını dikkate alarak iyi hal indirimi uyguladı; iki kardeşin cezaları 15'er yıl hapis olarak belirlendi.

İlk kararda Hakan A. ve Burak Y. için beraat kararı verilmişti. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı; istinafın bozma kararı üzerine dava yeniden görüldü. Yeniden yapılan yargılamada Cumhuriyet Savcısı sanıklar için müebbet cezası talep etti.

Duruşmada savunma yapan Aydoğan A. şunları söyledi: "Ben kardeşimi kurtarmaya çalıştım. Ersoy, kardeşimi aracın içerisine sıkıştırıp boğazlamıştı. Kardeşimi kurtarmaktan başka bir suçum yok. Kamera kayıtlarında görüleceği üzere beni tutuyorlar. Oradaki hiç kimse kavgayı ayırmıyor. Herkes bakıyordu. Eğer ben kardeşimi korumasaydım bu sefer belki de benim kardeşim yaşamayacaktı. Bu olay nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum."

Yaşar A. ise savunmasında: "Benim niyetim Ersoy’u öldürmek değildi. Böyle bir girişimde bulunmadım. Olay sırasında aracın içinde sıkıştım ve panikle kendimi korumak için bıçağı salladım. Bana yöneltilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Ben, kendi canımı kurtarmak için uğraştım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası tutuklanan Hakan A. da duruşmada, "Ersoy ile husumetimiz olsa beni yanına yaklaştırmazdı. Benim Ersoy’a karşı eylemim olmadı. Ben yeğenimi kurtardım. Ben başka bir şey yapmadım. Mağdurum, tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Olayda hayatını kaybeden Ersoy Demirci'nin kızı E. Demirci, eski eşi G.T. ve kardeşi E. Demirci ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Son kararda mahkeme heyeti, Yaşar A. ve Aydoğan A.'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı; ancak haksız tahrik ve sabıka durumu sebepleriyle cezaları 15'er yıla düşürüldü. Kardeşlerin dayısı Hakan A. ise aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı; iyi hal indirimiyle cezası 25 yıla düşürüldü ve tutuklanmasına karar verildi. Burak Y. hakkında ise suça iştirak ettiğine dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

