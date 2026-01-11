Kavaklıdere'de Kar Yolu Buzladı: AFAD Mahsur Kalan Araçlara Müdahale Etti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Göktepe Dağı'nda etkili kar nedeniyle buzlanan yolda araçlar mahsur kaldı; AFAD Muğla ekipleri bölgeye ulaşarak çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:18
Göktepe Dağı eteklerinde yoğun kar ulaşımı aksattı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu Göktepe Dağı eteklerindeki yollar buzlandı ve birçok araç yolda mahsur kaldı.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken araç sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD Muğla İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri bölgeye ulaşarak mahsur kalan araçların ilerleyebilmesi için çalışmalara başladı. Ekiplerin müdahalesiyle sürücülerin ve yolcuların güvenli şekilde tahliyesi ve ulaşımın normale dönmesi için çaba gösterildi.

Yetkililer, kara hazırlıklı olunması ve benzer durumlarda yetkililere haber verilmesi uyarısında bulundu.

