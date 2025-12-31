Kaymakam Emirhan Arıkan, Kemaliye Jandarmasıyla Bir Araya Geldi

Kaymakam Emirhan Arıkan, Kemaliye Jandarma Karakolunda

Ziyarette asayiş ve güvenlik çalışmaları ele alındı

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı ve görevli personelle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında karakolun genel işleyişi ile ilçede sürdürülen asayiş hizmetleri ve güvenlik faaliyetleri hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi temin edildi.

Kaymakam Arıkan'a ziyarette Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Kıdemli Cumhuriyet Savcısı Dilşah Taşçı, Cumhuriyet Savcısı Çağrı Baş ve Hâkim Nisanur Ekmekci Akbulut da eşlik etti.

Kaymakam Emirhan Arıkan, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için özveriyle görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

