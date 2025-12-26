Kayseri'de 1 hafta önce tanıştığı arkadaşını vuran şahıs yakalandı
Olay Fevzioğlu Mahallesi'nde, soruşturma sürüyor
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, Fevzioğlu Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi adresindeki müstakil ikamette tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.
Tartışmaya karışanlar arasında bulunan M.Y. ile yaklaşık bir hafta önce tanıştığı belirtilen F.K. arasında çıkan kavgada, M.Y. kasığından tabancayla yaralandı.
Olay sonrası başlatılan çalışmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheli F.K. saklandığı adreste suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
