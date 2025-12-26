DOLAR
Kayseri'de 1 Hafta Önce Tanıştığı Arkadaşını Vuran Şahıs Yakalandı

Kayseri Kocasinan'da bir hafta önce tanıştığı arkadaşını kasığından vurarak yaralayan şüpheli, Asayiş Şube ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:40
Olay Fevzioğlu Mahallesi'nde, soruşturma sürüyor

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, Fevzioğlu Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi adresindeki müstakil ikamette tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Tartışmaya karışanlar arasında bulunan M.Y. ile yaklaşık bir hafta önce tanıştığı belirtilen F.K. arasında çıkan kavgada, M.Y. kasığından tabancayla yaralandı.

Olay sonrası başlatılan çalışmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheli F.K. saklandığı adreste suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

