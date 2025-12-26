DOLAR
Şanlıurfa'da Drift Yapan Sürücüye 46 bin 392 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Birecik'te drift yapan sürücü KGYS ile tespit edilip 46 bin 392 TL para cezası aldı; araç trafikten men edildi, ehliyete 2 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:40
Şanlıurfa'da Drift Yapan Sürücüye 46 bin 392 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Şanlıurfa'da Drift Yapan Sürücüye 46 bin 392 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, trafikte tehlike yaratan drift davranışı sergileyen sürücüye polis ekipleri müdahale etti. Olay, kent güvenliği sistemi (KGYS) kayıtlarıyla tespit edildi ve yetkililer tarafından idari ve adli işlemler başlatıldı.

Olayın Detayları

Birecik ilçe merkezi Kelaynak Caddesi üzerinde meydana gelen olay, emniyet birimlerinin KGYS kayıtlarıyla belirlendi. Sürücünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Vali Hasan Şıldak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: 'Gereği yapıldı' notuyla açıklamada bulunan Şıldak, '25 Aralık Perşembe günü Birecik ilçe merkezinde Kelaynak Caddesi üzerinde bir aracın drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün emniyet birimlerimiz tarafından tespit edilmesi üzerine, araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 46 bin 392 TL trafik para cezası uygulandı. Araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çektirilmiş, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuştur. Ayrıca kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır' denildi.

Uygulanan para cezası ve sürücü belgesine el konulması, trafikte tehlikeli ve dikkatsiz sürüşe karşı yetkililerin kararlı yaptırımlarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

