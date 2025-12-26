Şanlıurfa'da Drift Yapan Sürücüye 46 bin 392 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, trafikte tehlike yaratan drift davranışı sergileyen sürücüye polis ekipleri müdahale etti. Olay, kent güvenliği sistemi (KGYS) kayıtlarıyla tespit edildi ve yetkililer tarafından idari ve adli işlemler başlatıldı.

Olayın Detayları

Birecik ilçe merkezi Kelaynak Caddesi üzerinde meydana gelen olay, emniyet birimlerinin KGYS kayıtlarıyla belirlendi. Sürücünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Vali Hasan Şıldak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: 'Gereği yapıldı' notuyla açıklamada bulunan Şıldak, '25 Aralık Perşembe günü Birecik ilçe merkezinde Kelaynak Caddesi üzerinde bir aracın drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün emniyet birimlerimiz tarafından tespit edilmesi üzerine, araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 46 bin 392 TL trafik para cezası uygulandı. Araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çektirilmiş, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuştur. Ayrıca kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır' denildi.

Uygulanan para cezası ve sürücü belgesine el konulması, trafikte tehlikeli ve dikkatsiz sürüşe karşı yetkililerin kararlı yaptırımlarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

