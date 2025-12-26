DOLAR
Nevşehir Jandarma'dan 3 İlde Rüşvet Operasyonu: 4 Gözaltı

Nevşehir İl Jandarma, rüşvet ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet iddiasıyla Nevşehir, İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:36
Operasyon ve soruşturma detayları

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Rüşvet ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen dört şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando, JASAT Timleri ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Şüphelilere yönelik baskınlar, Derinkuyu Özlüce köyü, Esentepe Mahallesi ve Nevşehir il merkezi ile birlikte şüphelilerin bulunduğu Nevşehir, İstanbul ve Karabük'teki 7 farklı adreste eş zamanlı gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu ele geçirilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheliler Ç.Ç., N.E., Y.K. ve F.T. olarak kaydedildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, 'Halkımızın huzur ve güveni için aralıksız olarak çalışmalarına devam edilmektedir' denildi.

