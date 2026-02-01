Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kocasinan'da kavga sonrası kaçan şüpheli aranıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre A.B. (17) ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. (17) bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı genç, kaçarak Sahabiye Mahallesi Konak Sokak üzerindeki bir binaya sığınarak çevreden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.B.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

