Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde A.B. (17) bacağından bıçaklandı; hastaneye kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 03:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 03:14
Kocasinan'da kavga sonrası kaçan şüpheli aranıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre A.B. (17) ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. (17) bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı genç, kaçarak Sahabiye Mahallesi Konak Sokak üzerindeki bir binaya sığınarak çevreden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.B.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

