Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
Kayseri’de, birlikte oldukları çok sayıda iş adamının görüntülerini kayıt altına alıp şantaj yoluyla para temin ettikleri belirlenen 2’si kadın 3 kişilik çete, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Operasyon ve gözaltılar
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şantaj yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda S.P. (56), S.K.K. (44) isimli kadınlar ile A.S. (28) yakalandı.
S.P. ile S.K.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, A.S. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Emniyetten açıklama
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
