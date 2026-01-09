Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi

Kayseri'de iş adamlarının görüntülerini kayıt altına alıp şantaj yapan 2'si kadın 3 kişilik çete, polis operasyonuyla yakalandı; 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:15
Kayseri’de, birlikte oldukları çok sayıda iş adamının görüntülerini kayıt altına alıp şantaj yoluyla para temin ettikleri belirlenen 2’si kadın 3 kişilik çete, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon ve gözaltılar

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şantaj yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda S.P. (56), S.K.K. (44) isimli kadınlar ile A.S. (28) yakalandı.

S.P. ile S.K.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, A.S. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Emniyetten açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

