Kayseri’de İş İnsanlarını Görüntüyle Şantaj Yapan Çete Çökertildi

Kayseri'de iş insanlarının görüntülerini kaydederek şantaj yapan 2'si kadın 3 kişi yakalandı; iki zanlı tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:52
Kayseri’de İş İnsanlarını Görüntüyle Şantaj Yapan Çete Çökertildi

Kayseri’de İş İnsanlarını Görüntüyle Şantaj Yapan Çete Çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği operasyon düzenledi

Kayseri'de, birlikte oldukları çok sayıda iş insanının görüntülerini kayıt altına alarak şantaj yapıp para temin eden çeteye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonu yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri çalışmayla şüphelileri yakaladı.

Operasyonda yakalanan isimler şu şekilde: S.P. (56), S.K.K. (44) ve A.S. (28).

Emniyetteki işlemlerin ardından S.P. ile S.K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, A.S.'ye adli kontrol kararı uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Birlikte oldukları iş insanlarının görüntülerini kaydederek şantaj yapan çete çökertildi

Birlikte oldukları iş insanlarının görüntülerini kaydederek şantaj yapan çete çökertildi

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla 112: 2025'te 1 milyon 360 bin 165 çağrı
2
Dr. Yusuf Yeşilmen, Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Oldu
3
Sapanca Otoparkında Drift: A.S.'ye 58 bin 217 TL Ceza, Ehliyetine 2 Ay El Konuldu
4
Çorum Başsavcısı Bektaş: Hazırlık Evrakında %10 Azalma, %110 Evrak Temizleme Rekoru
5
Çorum'da Polis Denetiminde 6 Kişi Yakalandı
6
Antalya'da Karavanda Ölü Bulundu: 67 Yaşındaki Abdurrahman Coşkun Kurtaran
7
Konya'da Tır Ağaçları Ezerek Karşı Şeride Geçti: Sürücü Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları