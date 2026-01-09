Kayseri’de İş İnsanlarını Görüntüyle Şantaj Yapan Çete Çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği operasyon düzenledi

Kayseri'de, birlikte oldukları çok sayıda iş insanının görüntülerini kayıt altına alarak şantaj yapıp para temin eden çeteye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonu yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri çalışmayla şüphelileri yakaladı.

Operasyonda yakalanan isimler şu şekilde: S.P. (56), S.K.K. (44) ve A.S. (28).

Emniyetteki işlemlerin ardından S.P. ile S.K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, A.S.'ye adli kontrol kararı uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

