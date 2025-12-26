DOLAR
Kayseri'de Jandarma Sehpa Arasına Gizlenmiş 4 Kilo 677 Gram Uyuşturucu Ele Geçirdi

Kayseri'de jandarma, Kocasinan Yemliha'da bir araçta sehpa arasına saklanmış toplam 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirip H.Y.'yi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:56
Operasyon Kocasinan Yemliha Mahallesi'nde gerçekleşti

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülən istihbari çalışmalar sonucunda, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi mevkiinde kurulan şok yol kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

Durumu şüpheli bulunan araç, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince arandı. Aramada, aracın bagaj bölümünde sehpa içerisine zulalanmış vaziyette 4 kilo 677 gram kubar esrar ile çanta içinde kavanoz içerisinde 25 gram olmak üzere toplam 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak araç sürücüsü H.Y. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

