Kayseri'de Jandarma Sehpa Arasına Gizlenmiş 4 Kilo 677 Gram Uyuşturucu Ele Geçirdi

Operasyon Kocasinan Yemliha Mahallesi'nde gerçekleşti

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülən istihbari çalışmalar sonucunda, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi mevkiinde kurulan şok yol kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

Durumu şüpheli bulunan araç, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince arandı. Aramada, aracın bagaj bölümünde sehpa içerisine zulalanmış vaziyette 4 kilo 677 gram kubar esrar ile çanta içinde kavanoz içerisinde 25 gram olmak üzere toplam 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak araç sürücüsü H.Y. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

