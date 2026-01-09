Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza

Kayseri'de uyuşturucu ticaretiyle suçlanan H.U. ve A.C.T. her biri 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:47
Dava Süreci

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan H.U. ve A.C.T., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına katıldı.

Mahkeme dosyasına göre sanıklar, Mersin’den temin ettikleri uyuşturucuyla Kayseri girişinde yakalandı. Her iki sanık da duruşmada savunma yaptı; tutuksuz yargılanıyorlardı.

A.C.T. savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını, üç çocuğunun bulunduğunu ve uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu belirterek tedavi olmak ve çocuklarının yanında bulunmak istediğini söyledi. Tutuksuz yargılanan H.U. ise pişman olduğunu, tahliye edilirse uyuşturucu ortamından uzak duracağını ifade ederek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatları ise, üzerlerinde çıkan uyuşturucu miktarının kullanım sınırında olduğunu belirterek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme Kararı

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanıkların uyuşturucu ticareti yapma suçunu işlediklerine hükmetti ve her iki sanığa ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira adli para cezası verdi.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

