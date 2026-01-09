Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza

Dava Süreci

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan H.U. ve A.C.T., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına katıldı.

Mahkeme dosyasına göre sanıklar, Mersin’den temin ettikleri uyuşturucuyla Kayseri girişinde yakalandı. Her iki sanık da duruşmada savunma yaptı; tutuksuz yargılanıyorlardı.

A.C.T. savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını, üç çocuğunun bulunduğunu ve uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu belirterek tedavi olmak ve çocuklarının yanında bulunmak istediğini söyledi. Tutuksuz yargılanan H.U. ise pişman olduğunu, tahliye edilirse uyuşturucu ortamından uzak duracağını ifade ederek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatları ise, üzerlerinde çıkan uyuşturucu miktarının kullanım sınırında olduğunu belirterek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme Kararı

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanıkların uyuşturucu ticareti yapma suçunu işlediklerine hükmetti ve her iki sanığa ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira adli para cezası verdi.

KAYSERİ’DE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI İDDİASIYLA HAKİM KARŞISINA ÇIKAN 2 SANIĞA AYRI AYRI 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VE 125 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI ALDI.