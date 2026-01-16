Kırıkkale Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Tutuklama

Kırıkkale merkezli operasyonda 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı; ele geçirilen ziynet, döviz, silah ve dijital deliller örgütün faaliyetlerini belgeledi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:56
Kırıkkale merkezli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı; 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon ve soruşturma

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, 18 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin üçüncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatları kullanarak organize şekilde yasa dışı bahis oynattıkları, elde ettikleri gelirleri ise kripto para platformları aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Ele geçirilenler

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda delil ve kıymetli eşya ele geçirildi. Bunlar arasında 166 adet dijital materyal, 147 adet banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 407 fişek bulunuyor. Ayrıca operasyon kapsamında yaklaşık 16 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası, 310 bin lira döviz, 3,5 milyon lira değerinde 11 kol saati, 2 kilogram külçe gümüş ile 37 adet yüksek maddi değere sahip tespih ele geçirildi. Aramalarda 6 adet sentetik uyuşturucu madde de bulundu.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, yasa dışı bahis ve aklama faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli deliller sağlayarak soruşturmanın seyrini etkiledi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları