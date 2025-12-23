Kırşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Esnaf Müdahalesiyle Söndürüldü

Kırşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Esnafın müdahalesi yangını büyümeden söndürdü
KIRŞEHİR (İHA) – Kuşdilli Mahallesi Eski Buğday Pazarı Kavşağı'nda seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, çevredeki esnafın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olayda 06 S 8028 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşağa girdiği sırada araçtan duman çıktığını fark etti. Sürücü aracı yol kenarındaki oto yıkama dükkanı önünde durdurdu.
Durumu gören çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin mekanik aksamdan kaynaklandığı ileri sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KIRŞEHİR’DE SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, ÇEVREDEKİ ESNAFIN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ