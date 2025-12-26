DOLAR
Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 20 Litre Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekipleri yılbaşı öncesi düzenledikleri operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirdi; şüpheli K.K. hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:37
Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu

20 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda; alkol üretiminde kullanılan toplam 20 litre etil alkol bulundu. Olayla ilgili olarak K.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

