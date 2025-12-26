Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 20 Litre Ele Geçirildi

Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu

20 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda; alkol üretiminde kullanılan toplam 20 litre etil alkol bulundu. Olayla ilgili olarak K.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

