KKTC'de otomobil galeri kurşunlaması: Zanlılara 7’şer gün tutukluluk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 6 Ocak'ta bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı A.K. ile azmettirici olduğu iddia edilen B.A. hakkında Lefkoşa Mahkemesi bugün 7’şer gün tutukluluk kararı verdi.

Mahkeme ve deliller

Olayda 2 kişinin yaralandığı belirtilirken, A.K.'nin olaydan bir gün sonra yakalandığı aktarıldı. Mahkeme duruşmasında verilen bilgilerde, zanlı A.K.'den tutukluluk süresi içinde kan ve parmak izi örnekleri alındığı, zanlıya ait cep telefonunda data incelemesinin sürdüğü ve olay yeri çevresi ile farklı noktalarda elde edilen çok sayıda kamera görüntüsünün inceleme aşamasında olduğu ifade edildi.

Polisin beyanları ve elde edilen veriler doğrultusunda B.A. ile bağlantı tespit edildiği, bu nedenle zanlının Gazimağusa'da tutuklandığı bildirildi. Bir günlük gözaltı süresi içinde zanlının ikametgahı ve ofisinde arama yapıldığı, bir bilgisayarın emare olarak alınıp incelemeye gönderildiği kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilerek her iki zanlının da 7 gün süreyle tutuklu kalması talep edildi; savcılık bu talebe itiraz etmedi ve hakim her iki zanlı için de tutukluluk kararı verdi.

Savunma ve polis açıklamaları

Zanlı A.K.'nin avukatı mahkemede müvekkilinin öldürme kastı ile ateş etmediğini, hedefin bacak bölgesi olduğunu belirterek 'öldürmeye teşebbüs' suçunun oluşmadığını savundu. Polis ise yaralanmanın bacak ve kalça bölgesinde olduğunu bildirdi.

A.K.'nin avukatı ayrıca müvekkilinin ailesinin Türkiye'den tehdit edildiğini iddia ederek, olay karşılığında para alınmadığını öne sürdü; polis bu iddiaya ilişkin soruşturmanın henüz netleşmediğini açıkladı. Zanlı B.A.'nın avukatı ise A.K.'nin ifadesine dikkat çekerek B.A. ile saldırı arasında bağ bulunmadığını savundu.

Mahkeme her iki zanlının 7’şer gün tutuklu kalmasına karar verdi; soruşturma ve delil incelemeleri sürüyor.

