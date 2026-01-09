KKTC'de otomobil galeri kurşunlaması: Zanlılara 7’şer gün tutukluluk

Lefkoşa'da 6 Ocak'ta bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili A.K. ve azmettirici olduğu iddia edilen B.A. için mahkeme 7’şer gün tutukluluk verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:41
KKTC'de otomobil galeri kurşunlaması: Zanlılara 7’şer gün tutukluluk

KKTC'de otomobil galeri kurşunlaması: Zanlılara 7’şer gün tutukluluk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 6 Ocak'ta bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı A.K. ile azmettirici olduğu iddia edilen B.A. hakkında Lefkoşa Mahkemesi bugün 7’şer gün tutukluluk kararı verdi.

Mahkeme ve deliller

Olayda 2 kişinin yaralandığı belirtilirken, A.K.'nin olaydan bir gün sonra yakalandığı aktarıldı. Mahkeme duruşmasında verilen bilgilerde, zanlı A.K.'den tutukluluk süresi içinde kan ve parmak izi örnekleri alındığı, zanlıya ait cep telefonunda data incelemesinin sürdüğü ve olay yeri çevresi ile farklı noktalarda elde edilen çok sayıda kamera görüntüsünün inceleme aşamasında olduğu ifade edildi.

Polisin beyanları ve elde edilen veriler doğrultusunda B.A. ile bağlantı tespit edildiği, bu nedenle zanlının Gazimağusa'da tutuklandığı bildirildi. Bir günlük gözaltı süresi içinde zanlının ikametgahı ve ofisinde arama yapıldığı, bir bilgisayarın emare olarak alınıp incelemeye gönderildiği kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilerek her iki zanlının da 7 gün süreyle tutuklu kalması talep edildi; savcılık bu talebe itiraz etmedi ve hakim her iki zanlı için de tutukluluk kararı verdi.

Savunma ve polis açıklamaları

Zanlı A.K.'nin avukatı mahkemede müvekkilinin öldürme kastı ile ateş etmediğini, hedefin bacak bölgesi olduğunu belirterek 'öldürmeye teşebbüs' suçunun oluşmadığını savundu. Polis ise yaralanmanın bacak ve kalça bölgesinde olduğunu bildirdi.

A.K.'nin avukatı ayrıca müvekkilinin ailesinin Türkiye'den tehdit edildiğini iddia ederek, olay karşılığında para alınmadığını öne sürdü; polis bu iddiaya ilişkin soruşturmanın henüz netleşmediğini açıkladı. Zanlı B.A.'nın avukatı ise A.K.'nin ifadesine dikkat çekerek B.A. ile saldırı arasında bağ bulunmadığını savundu.

Mahkeme her iki zanlının 7’şer gün tutuklu kalmasına karar verdi; soruşturma ve delil incelemeleri sürüyor.

KKTC’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR OTOMOBİL GALERİNE DÜZENLENEN SALDIRIDA GÖZALTINA ALINAN ZANLI A.K....

KKTC’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR OTOMOBİL GALERİNE DÜZENLENEN SALDIRIDA GÖZALTINA ALINAN ZANLI A.K. İLE AZMETTİRİCİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN B.A. İÇİN LEFKOŞA MAHKEMESİ’NDE BUGÜN GÖRÜLEN DURUŞMADA 7’ŞER GÜN TUTUKLULUK EMRİ VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza
2
Tunahan Yılmaz’a 5 Milyon Lira Tazminat: Mahkeme Valilik ve Belediyeleri Kusurlu Bululdu
3
Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi
4
Gümüşhane'de LPG Yüklü Tanker Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı
5
Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu
6
Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza
7
KKTC'de otomobil galeri kurşunlaması: Zanlılara 7’şer gün tutukluluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları