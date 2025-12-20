DOLAR
Kocaeli'de Camiye Giren Pitbull Cemaati Tedirgin Etti

Kocaeli'de cuma namazı öncesi bir pitbull cinsi köpeğin camiye girmesi kısa süreli panik yarattı; köpek vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:45
Olayın Detayları

Kocaeli'de cuma namazı öncesinde, camiye bir başıboş pitbull cinsi köpek girdi. Olay, dün cuma namazı hazırlıkları sürerken meydana geldi.

Kapısı açık olan camiye giren tasmali pitbull, bir süre içinde dolaştı. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken cami içinde kısa süreli hareketlilik ve tedirginlik yaşandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpek camiden dışarı çıkarıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve olayda yaralanan olmadı; ancak namaz öncesi bu durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

