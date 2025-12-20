Kocaeli'de Camiye Giren Pitbull Cemaati Tedirgin Etti

Olayın Detayları

Kocaeli'de cuma namazı öncesinde, camiye bir başıboş pitbull cinsi köpek girdi. Olay, dün cuma namazı hazırlıkları sürerken meydana geldi.

Kapısı açık olan camiye giren tasmali pitbull, bir süre içinde dolaştı. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken cami içinde kısa süreli hareketlilik ve tedirginlik yaşandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpek camiden dışarı çıkarıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve olayda yaralanan olmadı; ancak namaz öncesi bu durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

