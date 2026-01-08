Kocaeli'de Rüzgar 12 Metrelik Ağacı Devrildi: Yol Trafiğe Kapandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde etkili olan rüzgar, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak üzerinde bulunan 12 metrelik selvi ağacını kökünden sökerek devirdi. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

Olayın Detayları

Ağacın devrilmesi sonucu elektrik ve telefon hatları koptu ve sokak araç trafiğine kapandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Son Durum

İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekipler ayrıca bölgede bulunan doğal gaz hattında kontrol gerçekleştirdi; yapılan incelemede herhangi bir sızıntı veya risk durumu tespit edilmedi.

Kesilen ağaç parçaları, Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince geri dönüşüm alanına götürülerek gübreye dönüştürülecek.

KÖRFEZ İLÇESİNDE RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLEN 12 METRELİK AĞAÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ