Kocaeli Gebze'de Çatı Onarımında Yangın: Membran Alev Aldı
İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü, çatıda ağır hasar
Kocaeli’de Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında, onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı.
Dün yaşanan doğal afetin ardından çatıda oluşan hasarı gidermek amacıyla başlatılan onarım sırasında, çatı yalıtımında kullanılan membran malzemenin alev almasıyla yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı tamamen sararken, olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda yaralanan olmadı, ancak yangın nedeniyle binanın çatısı büyük çapta zarar görerek kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
KOCAELİ'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ONARIM ÇALIŞMASI SIRASINDA ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ MEMBRANIN TUTUŞMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI. YANGINDA YARALANAN OLMAZKEN, ÇATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ.