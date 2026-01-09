Kocaeli Gebze'de Çatı Onarımında Yangın: Membran Alev Aldı

Gebze'de çatı onarımı sırasında membranın tutuşması sonucu çıkan yangında yaralanma yok, çatı kullanılamaz hale geldi; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:31
İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü, çatıda ağır hasar

Kocaeli’de Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında, onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Dün yaşanan doğal afetin ardından çatıda oluşan hasarı gidermek amacıyla başlatılan onarım sırasında, çatı yalıtımında kullanılan membran malzemenin alev almasıyla yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı tamamen sararken, olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadı, ancak yangın nedeniyle binanın çatısı büyük çapta zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

