Kocaeli TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de TEM gişelerine çarpan otomobilde ağır yaralanan anne Menşure Yıldız ve oğlu Ümit Yıldız tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:37
Kocaeli’de otomobilin TEM Otoyolu gişelerine çarpması sonucu ağır yaralanan anne ve oğlu, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Kaza dün, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Yıldız (23) idaresindeki 34 MGV 886 plakalı otomobil gişelere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ümit Yıldız ile yanında bulunan annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlundan bugün kötü haber geldi; anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

