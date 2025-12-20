Kocaeli TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Kocaeli’de otomobilin TEM Otoyolu gişelerine çarpması sonucu ağır yaralanan anne ve oğlu, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Kaza dün, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Yıldız (23) idaresindeki 34 MGV 886 plakalı otomobil gişelere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ümit Yıldız ile yanında bulunan annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlundan bugün kötü haber geldi; anne ve oğlu hayatını kaybetti.

KOCAELİ'DE OTOMOBİL TEM OTOYOLU GİŞELERİNE ÇARPMIŞTI (ARŞİV)