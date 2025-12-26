DOLAR
Koçarlı'da Tofaş'ta Gizli Bölme Baskını: Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın Koçarlı'da durdurulan Tofaş otomobilde, direksiyon, aydınlatma paneli ve küllük haznesindeki gizli bölmelerden uyuşturucu ve aparatları çıktı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:25
Koçarlı'da Tofaş otomobilde gizli bölmelere saklanmış uyuşturucu bulundu

Jandarma yol kontrolünde şüpheli aracı durdurdu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir Tofaş otomobilde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Büyükdere Mahallesi’nden İncirliova istikametine seyreden araçta bulunan sürücü G.V. (38) ile yolcular A.Ö. (41) ve A.M. (43) şüpheli hareketleri nedeniyle araçta detaylı arama yapıldı.

Gizli bölmeler tek tek açıldı, soruşturma başlatıldı

Aramalar sırasında, otomobilin direksiyon simidinin korna bölümü, araç içi aydınlatma paneli ve vites konsolu küllük haznesi gibi gizli bölmelerinde uyuşturucu madde ile kullanım aparatları bulundu. Jandarma ekipleri ele geçen malzemeleri tek tek çıkararak delil niteliğinde topladı.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı talimatıyla adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

