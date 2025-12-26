Koçarlı'da Tofaş'ta Gizli Bölme Baskını: Uyuşturucu Ele Geçirildi

Koçarlı'da Tofaş otomobilde gizli bölmelere saklanmış uyuşturucu bulundu

Jandarma yol kontrolünde şüpheli aracı durdurdu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir Tofaş otomobilde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Büyükdere Mahallesi’nden İncirliova istikametine seyreden araçta bulunan sürücü G.V. (38) ile yolcular A.Ö. (41) ve A.M. (43) şüpheli hareketleri nedeniyle araçta detaylı arama yapıldı.

Gizli bölmeler tek tek açıldı, soruşturma başlatıldı

Aramalar sırasında, otomobilin direksiyon simidinin korna bölümü, araç içi aydınlatma paneli ve vites konsolu küllük haznesi gibi gizli bölmelerinde uyuşturucu madde ile kullanım aparatları bulundu. Jandarma ekipleri ele geçen malzemeleri tek tek çıkararak delil niteliğinde topladı.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı talimatıyla adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN TOFAŞ OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI. JANDARMA EKİPLERİ OTOMOBİL İÇERİSİNDEKİ GİZLİ BÖLMELERDEN UYUŞTURUCU VE APARATLARI TEK TEK ÇIKARDI.