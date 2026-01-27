Konya Beyşehir'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Tahkikat sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 20:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 20:11
Kaza Ayrıntıları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, A.S. idaresindeki 42 H 2458 plakalı otomobil, Huğlu Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde bulunan R.Ç. idaresindeki 42 BCJ 773 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, otomobilde yolcu olarak bulunan ve sürücünün babası olduğu öğrenilen Mehmet Sarıç (76)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.S., ambulanla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Yolcu minibüsü sürücüsü ile araçtaki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

