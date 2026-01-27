Konya Beyşehir'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, A.S. idaresindeki 42 H 2458 plakalı otomobil, Huğlu Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde bulunan R.Ç. idaresindeki 42 BCJ 773 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, otomobilde yolcu olarak bulunan ve sürücünün babası olduğu öğrenilen Mehmet Sarıç (76)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.S., ambulanla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Yolcu minibüsü sürücüsü ile araçtaki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE YARALANDI.