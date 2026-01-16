Konya Bozkır'da buzlanma: Otomobil takla attı, sürücü yara almadı

Konya'nın Bozkır ilçesi Kadibeli mevkiinde buzlanma nedeniyle takla atan 42 RA 284 plakalı otomobilde sürücü M.Ç. yara almadan kurtuldu; ekipler olay yerindeydi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:33
Konya Bozkır'da buzlanma: Otomobil takla attı, sürücü yara almadı

Konya Bozkır'da buzlanma: Otomobil takla attı

Kadibeli mevkiinde sürücü yara almadan kurtuldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Kadibeli mevkiinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü M.Ç. idaresindeki 42 RA 284 plakalı otomobil, buzlanma sebebiyle savrularak takla attı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ YARA ALMADAN...

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU.

