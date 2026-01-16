Konya Bozkır'da buzlanma: Otomobil takla attı, sürücü yara almadı

Konya Bozkır'da buzlanma: Otomobil takla attı

Kadibeli mevkiinde sürücü yara almadan kurtuldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Kadibeli mevkiinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü M.Ç. idaresindeki 42 RA 284 plakalı otomobil, buzlanma sebebiyle savrularak takla attı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

