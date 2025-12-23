DOLAR
Konya'da Alkollü Sürücü Denetimden Kaçtı: 2 Polis Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Konya'da alkol kontrolünden kaçan N.S.T., aracıyla 2 polisi yaraladı. İlk ölçüm 1.77, ikinci ölçüm 2.47 promil; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:33
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sille Caddesinde gece saatlerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, N.S.T. idaresindeki otomobili durdurarak alkol kontrolü yaptı.

Yapılan ölçümde sürücünün 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, aracına binerek kontrol noktasından kaçmaya çalıştı.

Kaçış sırasında aracın çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı memurlar hastaneye kaldırıldı; görevli personelin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra aracıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikinci ölçümde sürücünün 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

