Konya'da Alkollü Sürücü Denetimden Kaçtı: 2 Polis Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre, Yeni Sille Caddesinde gece saatlerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, N.S.T. idaresindeki otomobili durdurarak alkol kontrolü yaptı.
Yapılan ölçümde sürücünün 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, aracına binerek kontrol noktasından kaçmaya çalıştı.
Kaçış sırasında aracın çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı memurlar hastaneye kaldırıldı; görevli personelin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra aracıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikinci ölçümde sürücünün 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
