Konya'da Tır Ağaçları Ezerek Karşı Şeride Geçti: Sürücü Ağır Yaralandı

Konya'da Tır Refüjdeki Ağaçları Ezip Karşı Şeride Geçti

Selçuklu, Horozluhan Mahallesi | 14.30

Konya'da şehir merkezinden otogar istikametine seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve refüjdeki ağaçları ezerek karşı şeride geçti.

Kaza, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Olayda, T.A. idaresindeki 42 AFN 332 plakalı tırın refüje çıkarak ağaçları ezdiği ve karşı şeride geçerek durduğu bildirildi.

Durumu fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde, polis ekiplerince 1 saat süreyle trafik akışına kapatıldı. Tır, vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi ve trafik bir süre sonra kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

